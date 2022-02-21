Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с Россией

© REUTERS / Andreas GebertПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности Войны все нет, а президент Украины уже успел совершить подвиг.
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