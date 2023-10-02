Госдума переходит на отечественные аналоги Windows и Office — на лицензии потрачен...

Госдума переходит на отечественные аналоги Windows и Office — на лицензии потрачено 52,5 млн рублейАппарат Госдумы купил для депутатов и административных работников парламента 1800 лицензий российских аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office на сумму в 52,5 млн рублей.