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Госдума переходит на отечественные аналоги Windows и Office — на лицензии потрачен...

Госдума переходит на отечественные аналоги Windows и Office — на лицензии потрачен...

Госдума переходит на отечественные аналоги Windows и Office — на лицензии потрачено 52,5 млн рублейАппарат Госдумы купил для депутатов и административных работников парламента 1800 лицензий российских аналогов операционной системы Windows и пакета офисных программ Microsoft Office на сумму в 52,5 млн рублей.

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