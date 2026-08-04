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DeepSeek представила V4-Flash — одну из самых дешёвых языковых моделей по стоимости выполнения тестовых заданий

DeepSeek представила модель V4-Flash Китайская компания DeepSeek представила языковую модель V4-Flash, которая стала одной из самых дешёвых среди крупных языковых моделей по стоимости выполнения тестовых заданий.

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