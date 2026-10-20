Военнослужащие из Тувы, проходящие службу в 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде группировки войск «Центр», использовали родной язык при общении по рации, чтобы украинские военнослужащие не смогли понять содержание переговоров.
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