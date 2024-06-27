«Большая ошибка»: американцы готовы пересечь очередную красную линию Москвы

Сообщается, что администрация Байдена рассматривает возможность разрешить американским военным подрядчикам открыть свои предприятия на территории Украины с целью укрепления способности Киева обслуживать и ремонтировать системы вооружения, предоставленные Вашингтоном для борьбы РФ.