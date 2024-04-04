Генерал Флинн: США разместят в Азии ракеты средней дальности

Для сдерживания Китая США намерены разместить в Азии свои ракеты средней дальности. Об этом в интервью японской газете Yomiuri сообщил командующий американскими сухопутными войсками на Тихом океане Чарльз Флинн.
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