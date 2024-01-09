В рамках Всероссийской акции «Безопасность на зимней дороге» сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области организовали утренник

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Закон, порядок, государство

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Старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орское» капитан полиции Тимофей Бугунщук вручил всем ребятам светоотражающие аксессуары - наклейки и браслеты, чтобы каждый из них стал ярче и заметнее в новом году.

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