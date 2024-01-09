В рамках Всероссийской акции «Безопасность на зимней дороге» сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области организовали утренник

Старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орское» капитан полиции Тимофей Бугунщук вручил всем ребятам светоотражающие аксессуары - наклейки и браслеты, чтобы каждый из них стал ярче и заметнее в новом году.