Зеленский потребовал от Трампа «успокоиться» и обвинил его в перекладывании проблем на Украину. В интервью британскому журналисту Стивену Бартлетту Зеленский заявил, что президент США пытается свалить на Киев ответственность за рост цен на топливо в Америке, отвлекая внимание от Ирана.