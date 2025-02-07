Средиземноморская диета может замедлять старение мозга

Исследование, проведенное Центром мозга, биологии и поведения Университета Небраски-Линкольна совместно с Университетом Иллинойса в Урбана-Шампейн, выявило, что определенные питательные вещества, аналогичные тем, что содержатся в средиземноморской диете, могут способствовать замедлению старения мозга.
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