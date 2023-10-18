Глава МИД Иордании: атаки Израиля по Газе стали причиной отмены саммита в Аммане

Иордания приняла решение об отмене четырехстороннего саммита - Иордания, США, Египет, Палестина - в Аммане по конфликту между ХАМАС и Израилем после консультаций с США, заявил глава иорданского МИД Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади.
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