В России отреагировали на учебные удары НАТО по Петербургу

В России отреагировали на учебные удары НАТО по Петербургу

Силы Североатлантического альянса решили провести очередные военные учения у границ Росси – в нейтральных водах межконтинентальный стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress вышел к острову Гогланд, расположенному в Кингиссепском районе Ленинградской области.

Комментарии
