Происшествия

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Жители Приморского края предстанут перед судом за совершение серии дистанционных мошенничеств

Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Спасский» завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении неоднократно судимых 30-летнего жителя Спасска-Дальнего и 31-летнего жителя Хасанского района.

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