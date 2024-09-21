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Царьград

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Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры* о статусе иноагента

Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры* о статусе иноагента

Земфира* подала жалобу на отказ исключить её из списка иноагентов, но суд ей отказал.Верховный суд России отказался рассматривать жалобу певицы Земфиры Рамазановой*, которую она подала после отказа исключить её из реестра иноагентов.

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