Верховный суд отказался рассматривать жалобу Земфиры* о статусе иноагента

Земфира* подала жалобу на отказ исключить её из списка иноагентов, но суд ей отказал.Верховный суд России отказался рассматривать жалобу певицы Земфиры Рамазановой*, которую она подала после отказа исключить её из реестра иноагентов.
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