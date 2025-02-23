Алексей Азаров брал Берлин и служил во внешней разведке

В боях за Берлин гвардии лейтенант Азаров, будучи командиром батареи с передовыми стрелковыми подразделениями форсировал реку Шпрее, развернул орудия на открытой огневой позиции и умело управлял огнем при отражении контратаки противника.
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