Шахназаров остро отреагировал на «бегство» Трасс во время теледебатов в Великобритании

prt scr youtube.com/Шах и Мат - Михаил Шахназаров Публицист Михаил Шахназаров в своем Telegram-канале отреагировал на инцидент с британским министром иностранных дел Лиз Трасс, который произошел на теледебатах с экс-главой минэка Риши Сунаком.