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Посетитель Лувра попытался атаковать «Джоконду» тортом (ВИДЕО)

Посетитель Лувра попытался атаковать «Джоконду» тортом (ВИДЕО)

Как сообщает очевидцы с места событий, посетитель неожиданно встал перед картиной из инвалидной коляски, попытался разбить защитный экран, но когда понял, что его замысел не удался, измазал стекло тортом, разбросав у картины лепестки и стебли роз.

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