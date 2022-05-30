Посетитель Лувра попытался измазать «Джоконду» тортом ради будущего планеты

Как сообщает очевидцы с места событий, посетитель неожиданно встал перед картиной из инвалидной коляски, попытался разбить защитный экран, но когда понял, что его замысел не удался, измазал стекло тортом, разбросав у картины лепестки и стебли роз.
Как сообщает очевидцы с места событий, посетитель неожиданно встал перед картиной из инвалидной коляски, попытался разбить защитный экран, но когда понял, что его замысел не удался, измазал стекло тортом, разбросав у картины лепестки и стебли роз.
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