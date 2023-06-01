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Полковник военной разведки: «Вагнер» могут бросить на освобождение Одессы или Киева

Полковник военной разведки: «Вагнер» могут бросить на освобождение Одессы или Киева

4,4K прочитали Несмотря на начавшийся вывод из Артемовска, ЧВК «Вагнер» продолжает быть российским оперативно-стратегическим резервом, Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, полковник в отставке Герой Российской Федерации Рустем Клупов.

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