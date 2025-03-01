Субхан Мамедов Мурад оглы травил полицию в России. Теперь сможет только в Азербайджане

Юрий Белов

Пора (давно пора) Великой Державе РФ , используемой кавказоазиатскими дикими пришельцами как проходной двор и кормушку - закрыть на хер все границы и ввести визовый режим ! А уже просочившихся , купивших и собирающихся купить паспорта - гнать сраной метлой из страны , пока они не превратили государство в кишлак/аул !