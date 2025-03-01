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Субхан Мамедов Мурад оглы травил полицию в России. Теперь сможет только в Азербайджане

Субхан Мамедов Мурад оглы травил полицию в России. Теперь сможет только в Азербайджане

Блогер SUBO (Субхан Мамедов Мурад оглы) долгое время травил полицию в России. Теперь он сможет заниматься этим сомнительным развлечением в родном Азербайджане.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Этого урюка надо было посадить,а потом лишить гражданства.
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16 час.
Юрий Белов
Пора (давно пора) Великой Державе  РФ , используемой кавказоазиатскими дикими пришельцами как проходной двор и кормушку - закрыть на хер все границы и ввести визовый режим ! А уже просочившихся , купивших  и собирающихся купить паспорта - гнать сраной метлой из страны , пока они не превратили государство в кишлак/аул !
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14 час.
Vladimir Goroch
Позорище. Это нужно было сделать после первого же нарушения.
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11 час.
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