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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ривалдо: «Эта «Барса» выиграет много титулов, особенно ЛЧ, если команда сохранится. Они уже показали, что «Барса» снова может стать той, что была раньше»

Ривалдо: «Эта «Барса» выиграет много титулов, особенно ЛЧ, если команда сохранится. Они уже показали, что «Барса» снова может стать той, что была раньше»

«Эта «Барса» выиграет много титулов, если команда сохранится. Я горжусь тем, что игроки боролись и отдали все силы на поле [в Лиге чемпионов].

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