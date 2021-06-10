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За сбыт фальшивых купюр житель Амурской области предстанет перед судом

Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Октябрьского района, 1998 года рождения.

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