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Будет вкусно

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  • JIяboн
    Речь идёт о вкусах. Истощала в своем "савейскам" детстве до потери зрения...Блины с селедкой ...
  • Ингерман Ланская
    селёдка вкуснее лосося??? ...это ж надо так оголодать!!!! ...это как в моём голодном савейскам детстве - корка чёрног...Блины с селедкой ...
  • людмила
    Так что там - сметана или слив😃ки?Рыбное рагу по-ве...

Блины с селедкой вкуснее чем с красной рыбой. Хитрость в ложке горчицы

Блины с селедкой вкуснее чем с красной рыбой. Хитрость в ложке горчицы

Селедка, хоть и нечасто становится начинкой для блинов, зря обделена этим вниманием. Добавив к ней ложку горчицы, сметаны и немного лука, вы создадите изысканное угощение, которое по вкусу напомнит блины с красной рыбой.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
селёдка вкуснее лосося??? ...это ж надо так оголодать!!!! ...это как в моём голодном савейскам детстве - корка чёрного хлеба, натёртая чесноком - Вершина лакомства...
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12 час.
JIяboн
Речь идёт о вкусах. Истощала в своем &quot;савейскам&quot; детстве до потери зрения...
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3 час.

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