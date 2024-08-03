Турецкий «батя», Супермен на коне и олень в воде: герои и мемы Олимпиады

Турецкий стрелок «в домашнем» close 100% Турецкий стрелок Юсуф Дикеч стал популярен в интернете после своего выступления на Олимпиаде-2024, где взял серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
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