В Ивановской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с осужденными, готовящимися к освобождению

В рамках «Школы подготовки осужденных к освобождению» в КП-12 УФСИН России по Ивановской области организована информационная встреча с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Кинешемский».
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