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Бурить нельзя оставить: какие риски стоят перед нефтяной отраслью РФ и можно ли их избежать

Бурить нельзя оставить: какие риски стоят перед нефтяной отраслью РФ и можно ли их избежать

Российским нефтяникам удалось сгладить многие негативные последствия западных санкций. Найдены новые рынки сбыта в Индии и Китае, создан «теневой флот» для транспортировки черного золота, получается даже продавать нефть дороже ценового потолка, установленного США и их союзниками.

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