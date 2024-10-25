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В России ответили на решение МУС рассмотреть дело Монголии из-за отказа арестовать Путина

В России ответили на решение МУС рассмотреть дело Монголии из-за отказа арестовать Путина

Карасин: дело Монголии из-за отказа арестовать Путина — политический идиотизм Передача Международным уголовным судом (МУС) на рассмотрение стран-участниц Римского статута дело Монголии из-за ее отказа арестовать и выдать суду президента России Владимира Путина во время его визита в страну — политический идиотизм, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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