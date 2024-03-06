Новосибирские военные уничтожили американский танк Abrams в зоне СВО

Это уже третья боевая машина врага, которую русские солдаты разбомбили под Авдеевкой.Военные из новосибирской бригады специального назначения в зоне проведения СВО под Авдеевкой уничтожили ещё один, третий по счёту американский танк Abrams.
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