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Новосибирские военные уничтожили американский танк Abrams в зоне СВО

Новосибирские военные уничтожили американский танк Abrams в зоне СВО

Это уже третья боевая машина врага, которую русские солдаты разбомбили под Авдеевкой.Военные из новосибирской бригады специального назначения в зоне проведения СВО под Авдеевкой уничтожили ещё один, третий по счёту американский танк Abrams.

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