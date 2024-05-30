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Парламентская газета

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  • Ингерман Ланская
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Сенатор Климов назвал США пародией на Древний Рим

Сенатор Климов назвал США пародией на Древний Рим

В странах коллективного Запада сегодня нарастает «новое варварство». Об этом 30 мая заявил журналистам глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

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