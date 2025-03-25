Транспортировку нефти через атакованную ВСУ станцию назвали невозможной

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кавказская» стала причиной невозможности транспортировки нефти через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в ближайшем будущем.
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