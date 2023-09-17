«Недаром помнит вся Россия». Слава Шевардинской битвы

Но почему вообще происходит сражение за редут? Ведь, вспомним, согласно выраженному накануне, при осмотре позиции, намерению Кутузова, сему флангу в случае нападения неприятельского надлежало отступить к Семеновским флешам.
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