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«Недаром помнит вся Россия». Слава Шевардинской битвы

«Недаром помнит вся Россия». Слава Шевардинской битвы

Но почему вообще происходит сражение за редут? Ведь, вспомним, согласно выраженному накануне, при осмотре позиции, намерению Кутузова, сему флангу в случае нападения неприятельского надлежало отступить к Семеновским флешам.

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