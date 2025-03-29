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Артем Дзюба: «За Батраковым и Глушенковым будущее. От них зависит, насколько наша сборная будет сильна»

– Ты считаешь, Батраков сдаст? – Чисто по-футбольному Батраков будет расти, он крутой. Просто в следующем сезоне у него не будет столько баллов по гол+пас.

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