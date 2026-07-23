Продолжаются работы по благоустройству храма в станице Филоновской В храме Святой Троицы продолжаются работы по благоустройству.
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Продолжаются работы по благоустройству храма в станице Филоновской В храме Святой Троицы продолжаются работы по благоустройству.
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