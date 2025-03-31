Ночью в Омске горел ДК Сибиряк на Красном пути. По информации МЧС, пожар начался в одном кабинете из-за аварийной работы светильника.
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Ночью в Омске горел ДК Сибиряк на Красном пути. По информации МЧС, пожар начался в одном кабинете из-за аварийной работы светильника.