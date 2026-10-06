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Царьград

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Подросток из России в коме после ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы

Подросток из России в коме после ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы

Страшная трагедия произошла на Пхукете: 17-летний подросток из России оказался в реанимации после аварии, виновником которой, по предварительным данным, стал сын бывшего мэра Махачкалы Асхаб Мусаев.

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