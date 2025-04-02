Никил Александер-Уокер: «Никола Йокич делает хорошую заявку на MVP. Вы знаете мой выбор, но он его не облегчает»

Двоюродный брат Шэя Гилджес-Александера, нынешнего фаворита «Гонки за MVP», реализовал победные штрафные во 2-м овертайме, набрал 26 очков со скамейки и был впечатлен игрой сербского центрового «Наггетс» Николы Йокича.
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