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В Подмосковье в результате ДТП на Киевском шоссе с участием фуры и шести легковых автомобилей погибли четыре человека

В Подмосковье в результате ДТП на Киевском шоссе с участием фуры и шести легковых автомобилей погибли четыре человека

В Московской области в результате ДТП на Киевском шоссе с участием фуры и шести легковых автомобилей в ночь с пятницы на субботу, 29 апреля, погибли четыре человека, и два человека пострадали.

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