Макрон заявил, что НАТО не удалось объяснить свои цели России

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Journal du Dimanche заявил, что страны-члены НАТО не смогли понятно объяснить свои намерения, вследствие чего РФ сочла их экспансионистскими.
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