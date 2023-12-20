Киевский режим при поддержке Запада открыто встал на путь терроризма.Русский лидер Владимир Путин в своем видеообращении в День работника органов безопасности заявил, что по этой причине спецслужбам необходимо усиливать антитеррористическую работу по всем направлениям.
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