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Слухи не утихают, но Бурак Озчивит снова сделал выбор в пользу семьи

Слухи не утихают, но Бурак Озчивит снова сделал выбор в пользу семьи

Семейные фотографии, которыми Фахрие Эвджен поделилась в Сети во время июльского отдыха 2026 года, вновь привлекли внимание к одной из самых обсуждаемых пар турецкого шоу-бизнеса.

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