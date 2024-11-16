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Глава МИД ФРГ потребовала начать поставки дальнобойного оружия Украине, но говорить о ракетах Taurus не стала

Глава МИД ФРГ потребовала начать поставки дальнобойного оружия Украине, но говорить о ракетах Taurus не стала

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, которая на этом посту более отметилась неоднократными довольно глупыми высказываниями, но никак не дипломатическими успехами, вновь решила выступить в роли «ястреба».

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