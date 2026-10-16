Россия: Введены ограничения на полеты в аэропорту Пулково (LED/ULLI), обслуживающем Санкт-Петербург, и аэропорту Храброво (KGD/UMKK) в Калининграде из соображений безопасности на фоне продолжающихся атак украинских дронов в регионах.