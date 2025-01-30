Фитнес-эксперт поделился секретами лёгкого похудения после праздников

Специалист по ЗОЖ дал исчерпывающие советы по питанию и физическим нагрузкамФитнес-тренер и нутрициолог Роберт Хайбрахманов в беседе с ИА MagadanMedia дал полную инструкцию, как без вреда для организма прийти в форму после зимних праздников и закрепить достигнутый результат надолго.
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