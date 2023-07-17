Саммит НАТО ,пранкеры Вован и Лексус разыграли легендарного экс-госсекретаря Белого дома Генри Киссинджера и не только об этом...
Столтенберг сообщил, что Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент.
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Старого мудака Киссинджера, видать уже выжившего из ума по древности лет, как ребенка, развели пранкеры, Вован с Лексусом, а говорили, только Путин такой доверчивый, что его всегда обманывают, бывшие западные "партнеры".
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