Саммит НАТО ,пранкеры Вован и Лексус разыграли легендарного экс-госсекретаря Белого дома Генри Киссинджера и не только об этом...

Владимир Барышев

Старого мудака Киссинджера, видать уже выжившего из ума по древности лет, как ребенка, развели пранкеры, Вован с Лексусом, а говорили, только Путин такой доверчивый, что его всегда обманывают, бывшие западные "партнеры".