Спички - не игрушка

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Саммит НАТО ,пранкеры Вован и Лексус разыграли легендарного экс-госсекретаря Белого дома Генри Киссинджера и не только об этом...

Саммит НАТО ,пранкеры Вован и Лексус разыграли легендарного экс-госсекретаря Белого дома Генри Киссинджера и не только об этом...

Столтенберг сообщил, что Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Старого мудака Киссинджера,  видать  уже выжившего из ума по древности лет, как ребенка, развели пранкеры, Вован с Лексусом, а говорили,  только Путин такой доверчивый, что его всегда обманывают, бывшие западные  &quot;партнеры&quot;.
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