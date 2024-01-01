Как вам необычный прицеп-дача для… велосипеда?

Виктор Луговой

А общий вес сего? Как результат - а затребованное тяговое усилие на крюке? А что у этого с управляемостью (в т.ч. в кривых), с проходимостью и, кстати, с валкостью? Или же только по шоссе? Если по шоссе, то - насколько эта штука будет перекрывать обзорность по зеркалу заднего вида? Дорога есть дорога, совсем необязательно, чтобы пытались целенаправленно сбить (хотя 3.10.2005 в 20.15 и это попробовали), - в июне 2004, например, довелось уйти от удара буксируемым на гибкой сцепке "москвичом", который болтался на метр вправо-влево, а водитель, ессессно, ничего не видел из-за буксирующего. А насколько эта штука снижает оперативность манёвра при замеченной угрозе? А при торможении - что там с тормозным путём? Или будет накат? А пока счастливый обладатель сего изволит сладко и с комфортом почивать на стоянке, его вел откусят болторезом и отвезут продавать на толпу... То ли там пытаются ссадить свой народ с машинок на велики, то ли хотят на зелёнутой публике оперативно срубить бабла...