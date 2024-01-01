За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 925 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    А общий вес сего? Как результат - а затребованное тяговое усилие на крюке? А что у этого с управляемостью (в т.ч. в к...Как вам необычный...
  • А Кудасов
    ?Инженерные решени...
  • Ингерман Ланская
    за последние 20 лет дороги в России стали просто класс - не хуже, а где-то даже лучше, забугорных..... в совдепии за ...В России обновили...

Как вам необычный прицеп-дача для… велосипеда?

Как вам необычный прицеп-дача для… велосипеда?

Этот кемпер можно тянуть на электрическом велосипеде или мотоцикле. Его масса составляет всего 69 кг, а габариты равны 2800 х 1100 х 1400 мм.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Луговой
А общий вес сего? Как результат - а затребованное тяговое усилие на крюке? А что у этого с управляемостью (в т.ч. в кривых), с проходимостью и, кстати, с валкостью? Или же только по шоссе? Если по шоссе, то - насколько эта штука будет перекрывать обзорность по зеркалу заднего вида? Дорога есть дорога, совсем необязательно, чтобы пытались целенаправленно сбить (хотя 3.10.2005 в 20.15 и это попробовали), - в июне 2004, например, довелось уйти от удара буксируемым на гибкой сцепке &quot;москвичом&quot;, который болтался на метр вправо-влево, а водитель, ессессно, ничего не видел из-за буксирующего. А насколько эта штука снижает оперативность манёвра при замеченной угрозе? А при торможении - что там с тормозным путём? Или будет накат? А пока счастливый обладатель сего изволит сладко и с комфортом почивать на стоянке, его вел откусят болторезом и отвезут продавать на толпу... То ли там пытаются ссадить свой народ с машинок на велики, то ли хотят на зелёнутой публике оперативно срубить бабла...
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх