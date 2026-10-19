Международный Зал теннисной славы в Ньюпорте назвал номинантов 2027 года. В этот раз претендентами стали: ● Светлана Кузнецова , экс-вторая ракетка мира, двукратная чемпионка «Больших шлемов» в одиночке и двукратная в паре; ● Эшли Барти , экс-первая ракетка мира и трехкратная чемпионка «Больших шлемов» в одиночке, победительница парного US Open-2018; ● Хуан Мартин дель Потро , экс-третья ракетка мира и чемпион US Open-2009.