Международный Зал теннисной славы в Ньюпорте назвал номинантов 2027 года. В этот раз претендентами стали: ● Светлана Кузнецова , экс-вторая ракетка мира, двукратная чемпионка «Больших шлемов» в одиночке и двукратная в паре; ● Эшли Барти , экс-первая ракетка мира и трехкратная чемпионка «Больших шлемов» в одиночке, победительница парного US Open-2018; ● Хуан Мартин дель Потро , экс-третья ракетка мира и чемпион US Open-2009.
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