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Блогеру Ксане Лес диагностировали аутизм в 29 лет

Блогеру Ксане Лес диагностировали аутизм в 29 лет

31-летняя блогер Ксана Лес из Латвии поделилась личной историей, в которой она рассказала о своем диагнозе аутизм.

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