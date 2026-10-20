На предприятии в Тамбовской области возник пожар после атаки БПЛА Минувшей ночью дежурные расчеты сил противовоздушной обороны ВС России сбили и подавили средствами РЭБ относительно небольшое количество вражеских беспилотников самолетного типа.
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