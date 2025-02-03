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Охотник принес домой котенка рыси и показал своей собаке. Реакция пса на видео бесценна

Охотник принес домой котенка рыси и показал своей собаке. Реакция пса на видео бесценна

Брайан Фредо нашел в зимнем лесу крошечного котенка и решил оставить его себе. Через пару дней тот оправился и уже начал играть с мужчиной — похоже, только охотничий пес из всей компании понял, что дома теперь поселилась настоящая рысь.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
охотник  просто  идиот.Зачем  мучить дикое  животное?  Он  бы  ещё тигрёнка  принёс  домой, дебил.
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21 час.
Элеонора Коган
И что же дальше. Рыси свобода нужна.
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13 час.
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