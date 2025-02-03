Охотник принес домой котенка рыси и показал своей собаке. Реакция пса на видео бесценна

Брайан Фредо нашел в зимнем лесу крошечного котенка и решил оставить его себе. Через пару дней тот оправился и уже начал играть с мужчиной — похоже, только охотничий пес из всей компании понял, что дома теперь поселилась настоящая рысь.
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