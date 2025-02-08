«‎Снайперы были с трёх сторон»: Наши парни из воронки от ФАБа уничтожили 17 солдат ВСУ и вырвались из кольца Юлия СоколоваВ самый напряжённый момент боестолкновения на Донецком направлении восемь российских солдат оказались в ловушке.