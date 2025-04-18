Это провал: пять открытых колодцев насчитала челябинка по пути к остановке

В один из них девушка едва не упала. Жительница Ленинского района Челябинска Анна Корчагина написала в редакцию Царьграда об опасной дороге от своего дома до остановки возле ТРК "Алмаз": — Пока дойдёшь, можно пять раз провалиться.
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